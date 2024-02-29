Врач Жусина подчеркивает, что любой человек способен определить свой генетический риск развития онкологии

Рак — страшное заболевание, которое затрагивает почти каждую семью хотя бы раз за поколение, вызывает серьезные опасения и тревогу о здоровье. Жусина отмечает, что множество видов рака могут иметь генетическую основу, однако некоторые из них чаще передаются по наследству, например, рак груди.
Врач подчеркивает важность консультации с генетиком или онкологом перед принятием решения о генетическом тестировании, поскольку не каждый случай онкологии у родственников обязательно требует этого. Она указывает, что например, рак легких у курильщика не является причиной для генетического тестирования. Однако, в некоторых случаях, история заболеваний в семье может стать основанием для рассмотрения генетического тестирования.
Жусина заключает, что даже здоровый человек без наследственного анамнеза может оценить свой генетический риск развития онкологии, что позволяет принимать более осознанные решения о своем здоровье, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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