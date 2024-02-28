Эксперты выделили продукты, которые могут вызвать рак поджелудочной железы

Согласно последним исследованиям, употребление жареной пищи связано с увеличенным риском развития рака, включая рак поджелудочной железы. Эксперты предупреждают, что высокое употребление жареной пищи повышает вероятность нескольких видов онкологии и оказывает негативное воздействие на желудочно-кишечный тракт.
Медики также выделили список продуктов, которые, хотя и не обязательно должны быть полностью исключены из рациона, но их употребление следует ограничить. Замена этих продуктов более здоровыми альтернативами может снизить риск развития рака и других заболеваний, таких как болезни сердца.
Среди небезопасных продуктов эксперты выделяют ультраобработанные продукты, фаст-фуд, пищу и напитки с добавленным сахаром, красное мясо, алкоголь, а также продукты с высоким содержанием трансжиров.
Медики также подчеркивают, что в рацион следует включать продукты, которые могут снизить риск развития онкологии, такие как ягоды, цитрусовые, фрукты, овощи, морепродукты, бобовые и различные специи, сообщает Российская Газета.
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