Онколог Проничев указывает на генетические мутации как на основную причину развития детского рака

Медицинский эксперт, онколог Максим Проничев, подчеркивает, что образ жизни и окружающая среда также влияют на риск заболевания. Особое внимание уделяется онкологическим заболеваниям центральной нервной системы, хотя различные типы опухолей, включая рак толстой кишки, также могут встречаться у детей.
Это указывает на тревожную тенденцию омоложения рака и необходимость более глубокого изучения факторов, влияющих на его возникновение у детей, сообщает МедЗдрав.Инфо.
Диетологи из Китая: ультрапереработанные продукты питания имеют негативное влияние на мышечную массу
Эксперимент, в котором участвовало более 10 200 человек в возрасте от 20 до 59 лет, выявил, что употребление продуктов, таких как чипсы, сладкая газировка, мороженое, фастфуд и конфеты, со временем приводит к уменьшению объема и массы мышц, независимо от пола и возраста.
Искусственный интеллект становится серьезной угрозой для проведения выборов по всему миру
Искусственный интеллект представляет собой серьезную угрозу для проведения выборов по всему миру, особенно в свете активизации хакеров, использующих ChatGPT, как сообщает издание Time.
Эксперты выделили самую недооцененную патологию печени
Жировая болезнь печени, определенная как состояние, при котором более пяти процентов массы печени составляет жировая ткань, является недооцененной, но важной патологией, тесно связанной с прогнозом здоровья.
Минздрав поделился методами решения проблем с тестостероном у мужчин
Согласно эксперту Сергею Пульбере, ключевыми шагами для нормализации уровня тестостерона являются отказ от курения и употребления алкоголя, коррекция питания, сна и уровня физической активности.