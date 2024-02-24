Онколог Проничев указывает на генетические мутации как на основную причину развития детского рака

Медицинский эксперт, онколог Максим Проничев, подчеркивает, что образ жизни и окружающая среда также влияют на риск заболевания. Особое внимание уделяется онкологическим заболеваниям центральной нервной системы, хотя различные типы опухолей, включая рак толстой кишки, также могут встречаться у детей.

Это указывает на тревожную тенденцию омоложения рака и необходимость более глубокого изучения факторов, влияющих на его возникновение у детей, сообщает МедЗдрав.Инфо.