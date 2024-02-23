Врач Иванов раскрывает скрытые признаки рака мочевого пузыря

Онколог Иванов подчеркивает, что рак мочевого пузыря часто начинает проявляться без явных симптомов, но есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание. Это включает боль в пояснице, проблемы с мочеиспусканием и бледность кожи. Первые предупреждающие сигналы могут включать наличие крови в моче, учащенное мочеиспускание и неконтролируемые позывы. По мере развития заболевания пациент может испытывать усталость и слабость вследствие потери крови с мочой.
Врач также указывает на факторы риска, включая хронические заболевания мочеполовой системы, паразитарные инфекции и воздействие канцерогенов, таких как табачный дым. Для диагностики рака мочевого пузыря проводится комплексное клиническое исследование, включающее лабораторный анализ мочи, цитологическое исследование осадка и посев мочи на инфекции, сообщает Газета.Ру.
Ученые из Китая стараются разгадать тайны мумии леди Синь Чжуй
Открытие гробницы в 1971 году выявило феноменальное состояние тела мумии, оставшегося почти нетронутым временем. Анализы жидкости, обнаруженной в саркофаге, показали высокое содержание ртути, что связывают с поисками эликсира бессмертия в древнем Китае.
Котенок стал неожиданным участником заседания в Турции
Котенок стал неожиданным участником заседания в Турции, когда забрался на колени мэра города Бейкоз, Мурата Айдына. Видео этого милого инцидента было опубликовано самим чиновником на его странице в социальной сети.
Невролог Сурская выделяет причины ночных головных болей
Невролог Елена Сурская сообщает, что ночные головные боли, известные как "боль-будильник", могут иметь различные причины, включая мигрень, кластерные головные боли, соматические патологии и психические проблемы, такие как тревожность и депрессия.
Косметолог Байрамукова перечисляет причины возникновения отеков и мешков под глазами
Причины возникновения отеков и мешков под глазами могут быть связаны как с состоянием здоровья человека, так и с другими факторами.