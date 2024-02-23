Врач Иванов раскрывает скрытые признаки рака мочевого пузыря

Онколог Иванов подчеркивает, что рак мочевого пузыря часто начинает проявляться без явных симптомов, но есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание. Это включает боль в пояснице, проблемы с мочеиспусканием и бледность кожи. Первые предупреждающие сигналы могут включать наличие крови в моче, учащенное мочеиспускание и неконтролируемые позывы. По мере развития заболевания пациент может испытывать усталость и слабость вследствие потери крови с мочой.

Врач также указывает на факторы риска, включая хронические заболевания мочеполовой системы, паразитарные инфекции и воздействие канцерогенов, таких как табачный дым. Для диагностики рака мочевого пузыря проводится комплексное клиническое исследование, включающее лабораторный анализ мочи, цитологическое исследование осадка и посев мочи на инфекции, сообщает Газета.Ру.