Терапевт Жито подчеркнул важность раннего выявления рака через проведение диспансеризации

Терапевт Алексей Жито отметил, что анализы крови, включая биохимический анализ, могут выявить изменения, характерные для онкологических заболеваний. Также, общий анализ мочи может помочь обнаружить изменения в мочевом пузыре, что может быть признаком рака даже при небольшом количестве крови.
Проведение анализов кала на скрытую кровь и общего анализа кала позволяет исключить онкологические заболевания пищеварительной системы. Рентген грудной клетки и УЗИ различных органов также важны для выявления рака на ранних стадиях. Для женщин рекомендуется проходить гинекологические обследования, включая мазки и мазок Папаниколао, сообщает News.Ru.
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