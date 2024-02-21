Исследователи из Франции выявили Е-добавки, вызывающие рак

Французские ученые из NACRe Network выявили связь между употреблением определенных эмульгаторов в пищевых продуктах и риском развития рака, согласно исследованию, опубликованному в PLOS Medicine. Эмульгаторы, часто используемые для улучшения текстуры и срока годности продуктов, показали негативное воздействие на кишечную микробиоту и метаболом, что может способствовать хроническому воспалению и увеличить предрасположенность к раку.

Исследование включало 92 000 взрослых без предыдущих случаев рака и продолжалось в течение 6,7 лет. Результаты указывают на связь между высоким потреблением определенных эмульгаторов и повышенным риском рака молочной железы и простаты, но не колоректального рака. Однако, данные требуют подтверждения в дальнейших исследованиях, учитывая возможные ограничения, такие как ошибки измерения потребления эмульгаторов и другие факторы, сообщает Planet Today.