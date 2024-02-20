Исследования ученых сосредоточены на разработке вакцин для предотвращения рака

Выявлено более десятка патогенов, способных вызвать онкологические заболевания. Специалисты изучают возможные связи между инфекциями и раком, а также разрабатывают меры защиты.

Например, вирус папилломы человека (ВПЧ) связан с раком шейки матки и другими опухолями. Проекты по созданию вакцин против онкозаболеваний активно развиваются, причем уже есть эффективные препараты против гепатитов В и С. Вакцинация и раннее обнаружение инфекций играют ключевую роль в предотвращении рака.

Исследования продолжаются, и акцент сделан на выявлении связей между инфекциями и онкологическими заболеваниями. Важно осознание рисков и принятие профилактических мер, таких как вакцинация и регулярные медицинские обследования, сообщает Российская Газета.