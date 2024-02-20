Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.02.2024 : 92,349
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.02.2024 : 99,5589
Исследования ученых сосредоточены на разработке вакцин для предотвращения рака
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:19

Исследования ученых сосредоточены на разработке вакцин для предотвращения рака

Выявлено более десятка патогенов, способных вызвать онкологические заболевания. Специалисты изучают возможные связи между инфекциями и раком, а также разрабатывают меры защиты.

Например, вирус папилломы человека (ВПЧ) связан с раком шейки матки и другими опухолями. Проекты по созданию вакцин против онкозаболеваний активно развиваются, причем уже есть эффективные препараты против гепатитов В и С. Вакцинация и раннее обнаружение инфекций играют ключевую роль в предотвращении рака.

Исследования продолжаются, и акцент сделан на выявлении связей между инфекциями и онкологическими заболеваниями. Важно осознание рисков и принятие профилактических мер, таких как вакцинация и регулярные медицинские обследования, сообщает Российская Газета.

Мир

Ученые из США выявили, что способность пожилых людей разбираться в других людях ухудшается с возрастом

Ученые из США выявили, что способность пожилых людей разбираться в других людях ухудшается с возрастом

С возрастом люди становятся более уязвимыми к обману и эксплуатации. Для изучения этого явления использовалась социальная задача по азартным играм в Айове, показавшая, что различия в лицах влияют на принятие решений и обучение в разных возрастных группах.

Читать полностью
Штат Гавайи в США готовится ввести климатический налог для туристов в размере $25

Штат Гавайи в США готовится ввести климатический налог для туристов в размере $25

Решение ввести налог пришло в ответ на успешный опыт других стран, таких как Италия, Греция и Новая Зеландия, которые уже внедрили подобные меры. Собранные средства будут направлены на охрану окружающей среды, включая защиту пляжей и сокращение риска лесных пожаров.

Читать полностью

Общество

Диетолог Несл опровергает миф о полезности черного шоколада

Диетолог Несл опровергает миф о полезности черного шоколада

Диетолог Марион Несл указывает на недостаточное содержание антиоксидантов в этом продукте. Она отмечает, что добавление сахара и растительных масел в процессе изготовления шоколада снижает его полезные свойства.

Читать полностью
Медики высказали опасения относительно применения препаратов для лечения болезни Альцгеймера

Медики высказали опасения относительно применения препаратов для лечения болезни Альцгеймера

Хотя эти препараты могут замедлить ухудшение когнитивных функций, они также сопряжены с потенциальными серьезными побочными эффектами, такими как сокращение объема мозга и кровотечения.

Читать полностью

Новости