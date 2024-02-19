Британские ученые разработали новый препарат для лечения рака

Ученые создали препарат под кодовым названием ADI-PEG20, который в сочетании с традиционной химиотерапией значительно повышает выживаемость пациентов с мезотелиомой, редким и агрессивным видом рака. Механизм действия препарата заключается в лишении опухоли аминокислоты аргинина, делая раковые клетки уязвимыми, так как они не способны синтезировать аргинин самостоятельно.

Клинические испытания нового препарата проводились на 249 пациентах с мезотелиомой. Группа, получавшая комбинацию химиотерапии с ADI-PEG20, продемонстрировала значительное улучшение выживаемости по сравнению с группой, которая проходила плацебо-химиотерапию.

Ученые выражают уверенность в том, что препарат также окажет положительный эффект при лечении других видов рака, таких как саркома и мультиформная глиобластома. Эти результаты открывают новые перспективы в лечении раковых заболеваний и подтверждают важность дальнейших исследований в этой области, сообщает Центральная Служба Новостей.