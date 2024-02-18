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Дерматолог Кузьмина: важен регулярный мониторинг изменений на коже, особенно при наличии родинок
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:47

Дерматолог Кузьмина: важен регулярный мониторинг изменений на коже, особенно при наличии родинок

По словам Татьяны Кузьминой, рак кожи, часто вызываемый ультрафиолетовыми лучами солнца, требует внимательного внимания.

Существует несколько видов рака кожи, включая плоскоклеточную, базально-клеточную карциномы и меланому. Они могут развиваться медленно и проявляться длительное время. Особенно под угрозой оказываются люди с большим количеством родинок или семейным предрасположением к меланоме.

Для определения потенциально опасных образований следует обратить внимание на их асимметрию, разноцветность, динамику роста и размеры, превышающие 6-10 мм.

Лечение рака кожи зависит от его типа и стадии. Однако, основным методом считается хирургическое удаление опухоли. Важно регулярно обращаться к специалисту для контроля и следовать его рекомендациям, чтобы обеспечить своевременное обнаружение и лечение рака кожи, сообщает МедЗдрав.Инфо.

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