ФНКЦ ФМБА РФ выделяет симптомы рака щитовидной железы

ФНКЦ ФМБА РФ сообщает о злокачественном новообразовании — раке щитовидной железы, который является одним из наиболее распространенных видов рака в эндокринной системе. На ранних стадиях он может проявляться без симптомов, но при развитии опухоли могут появиться сдавливания в шее, затруднения при глотании, одышка и другие симптомы.

Лечение включает в себя избегание воздействия радиации, токсических веществ и вредных привычек, а также посещение медицинского учреждения при появлении симптомов для своевременной диагностики и лечения, сообщает МедЗдрав.Инфо.