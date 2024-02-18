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ФНКЦ ФМБА РФ выделяет симптомы рака щитовидной железы
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:32

ФНКЦ ФМБА РФ выделяет симптомы рака щитовидной железы

ФНКЦ ФМБА РФ сообщает о злокачественном новообразовании — раке щитовидной железы, который является одним из наиболее распространенных видов рака в эндокринной системе. На ранних стадиях он может проявляться без симптомов, но при развитии опухоли могут появиться сдавливания в шее, затруднения при глотании, одышка и другие симптомы.

Лечение включает в себя избегание воздействия радиации, токсических веществ и вредных привычек, а также посещение медицинского учреждения при появлении симптомов для своевременной диагностики и лечения, сообщает МедЗдрав.Инфо.

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