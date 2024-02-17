Исследователи объявили о значительном прорыве в лечении трудноподдающегося терапии вида рака - мезотелиомы

Новый препарат, разработанный командой ученых, показал значительное увеличение выживаемости и продолжительности жизни пациентов.
В рамках исследования, проведенного под руководством профессора Питера Шлосарека, участвовало 249 пациентов, получавших химиотерапию с новым препаратом ADI-PEG20 (пегаргиминаз). Результаты исследования показали, что это лекарство увеличило выживаемость пациентов в четыре раза через три года и продлило среднюю продолжительность жизни на 1,6 месяца.
Исследование, проведенное с 2017 по 2021 год, включало 43 центра в пяти странах и было спонсировано фармацевтической компанией Polaris Pharmaceuticals. Результаты показали, что химиотерапия на основе пегаргиминаза была хорошо переносима и не вызывала новых сигналов о безопасности.
Профессор Шлосарек подчеркнул важность этого открытия, отметив, что его лабораторные исследования по голоданию раковых клеток аргинином привели к этому значимому результату. ADI-PEG20 представляет собой новую надежду для пациентов, страдающих от мезотелиомы, и улучшает их качество жизни, сообщает Газета Балаково.
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