Guardian: содержащиеся в пыли вещества могут спровоцировать рак и гормональные нарушения

Пыль, казалось бы, обычный элемент домашней обстановки, оказалась складом опасных веществ, способных вызывать рак и нарушения гормонального баланса. Публикация в The Guardian подчеркивает, что в составе бытовой пыли содержатся частицы эпителия, пыльцы, загрязнители атмосферы и даже вечные химикаты, такие как ПФАС, обнаруженные в пропитке тканей домашней обстановки. Эти вещества ассоциируются с развитием рака, аллергий, астмы и других заболеваний.
Кроме того, в пыли присутствуют антипирены и фталаты, выделяемые из мебели и пластмассы, что может вызывать гормональные нарушения и нейроразвитие у детей. Асбест, свинец, микропластик и плесень также могут быть обнаружены в домашней пыли.
Хотя полное избавление от пыли нереалистично, обычные методы гигиены могут помочь уменьшить ее уровень. Уборка ковров, например, может значительно снизить содержание пыли в помещении, а регулярная чистка пылесосом с применением пищевой соды может помочь в борьбе с грязью и пылью, Planet Today.
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