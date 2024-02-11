Онкологические эксперты подчеркивают важность здорового образа жизни в предотвращении развития рака

Онколог Хамис Магомедова указывает на то, что многие аспекты повседневной жизни, такие как курение, неправильное питание и использование опасных химических веществ, могут способствовать возникновению онкологических заболеваний.

Для снижения риска онкологии врач рекомендует изменить образ жизни, включая отказ от фаст-фуда, предпочтение органических продуктов, а также использование экологически чистых химикатов в быту. Она также подчеркивает важность регулярного медицинского обследования для выявления рака на ранних стадиях.

Онколог Алексей Трякин поддерживает эту точку зрения, отмечая связь между употреблением алкоголя и риском развития рака, особенно рака толстой кишки, сообщает МедЗдрав.Инфо.