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Онкологические эксперты подчеркивают важность здорового образа жизни в предотвращении развития рака
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:56

Онкологические эксперты подчеркивают важность здорового образа жизни в предотвращении развития рака

Онколог Хамис Магомедова указывает на то, что многие аспекты повседневной жизни, такие как курение, неправильное питание и использование опасных химических веществ, могут способствовать возникновению онкологических заболеваний.

Для снижения риска онкологии врач рекомендует изменить образ жизни, включая отказ от фаст-фуда, предпочтение органических продуктов, а также использование экологически чистых химикатов в быту. Она также подчеркивает важность регулярного медицинского обследования для выявления рака на ранних стадиях.

Онколог Алексей Трякин поддерживает эту точку зрения, отмечая связь между употреблением алкоголя и риском развития рака, особенно рака толстой кишки, сообщает МедЗдрав.Инфо.

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