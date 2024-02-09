Онколог Иванов выделил симптомы рака эндометрия

Онколог Антон Иванов описал симптомы рака эндометрия, включая изменения цикла, кровотечения и боль внизу живота. Этот вид рака является одним из наиболее распространенных злокачественных опухолей женских половых органов, обычно диагностируемых после 50 лет.

Онколог также отмечает генетическую предрасположенность, факторы риска, такие как сахарный диабет, ожирение, раннее или позднее начало менструаций, а также влияние гормональной терапии. Ожирение особенно значимо, поскольку жировая ткань может преобразовывать другие гормоны в эстрогены, повышая риск развития рака эндометрия, сообщает Газета.Ру.