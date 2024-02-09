Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.02.2024 : 91,2561
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.02.2024 : 98,3543
Онколог Иванов выделил симптомы рака эндометрия
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:42

Онколог Иванов выделил симптомы рака эндометрия

Онколог Антон Иванов описал симптомы рака эндометрия, включая изменения цикла, кровотечения и боль внизу живота. Этот вид рака является одним из наиболее распространенных злокачественных опухолей женских половых органов, обычно диагностируемых после 50 лет.

Онколог также отмечает генетическую предрасположенность, факторы риска, такие как сахарный диабет, ожирение, раннее или позднее начало менструаций, а также влияние гормональной терапии. Ожирение особенно значимо, поскольку жировая ткань может преобразовывать другие гормоны в эстрогены, повышая риск развития рака эндометрия, сообщает Газета.Ру.

Мир

Сийярто заявил, что Венгрия не является еще одной звездочкой на флаге США

Сийярто заявил, что Венгрия не является еще одной звездочкой на флаге США

Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто попросил США не вмешиваться в их внутренние дела, а бороться с антисемитизмом в самой Америке.

Читать полностью
Малави отменила визы для российских туристов 7 февраля

Малави отменила визы для российских туристов 7 февраля

Решение было объявлено министром туризма, Верой Камтукуле, как смелый шаг в развитии страны. Несмотря на отсутствие уточнений относительно продолжительности пребывания без визы, Малави привлекает туристов своей нетронутой природой в национальных парках, предлагая опыт сафари и проживание в гостевых домиках.

Читать полностью

Общество

Водители китайских автомобилей страдают от долгих поставок запчастей

Водители китайских автомобилей страдают от долгих поставок запчастей

Основные проблемы - это коробки переключения передач, элементы салона, а также кузова.

Читать полностью
Аналитическая фирма Canalys опубликовала отчет о самых продаваемых смартфонах 2023 года

Аналитическая фирма Canalys опубликовала отчет о самых продаваемых смартфонах 2023 года

7 из 10 лидеров по продажам телефонов оказались устройствами iPhone. Общий объем продаж топ-10 составил 246 млн единиц из 1,14 млрд единиц поставок смартфонов за год.

Читать полностью

Новости