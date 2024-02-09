Исследования указывают на важную роль нервной системы в развитии и распространении рака

Ученые из Stanford University выяснили, что нервная система регулирует стволовые клетки и клеточные предшественники, влияя на онкогенез и метастазирование раковых клеток. Результаты исследований на животных и клеточных моделях также подтверждают, что активность нервной системы контролирует появление и прогрессирование рака, а рак, в свою очередь, влияет на структуру и функции нервной системы. Взаимодействие происходит как на местном, так и на системном уровне через специальные сигналы и синапсы.

Эти открытия подчеркивают необходимость совместной работы специалистов в нейробиологии, биологии развития, иммунологии и биологии рака для разработки более эффективных методов лечения рака, сообщает Planet Today.