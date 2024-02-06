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Врач Черемушкин выделяет наиболее опасный вид рака среди детей и молодежи
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:47

Врач Черемушкин выделяет наиболее опасный вид рака среди детей и молодежи

Врач-онколог Евгений Черемушкин, работающий в Институте клинической онкологии ОНЦ РАМН, выделяет рак легких как наиболее опасный вид онкологического заболевания среди детей и молодежи, особенно у курильщиков. Он также обращает внимание на частые диагнозы лимфом и костных патологий у молодых людей, а также на нефробластому — заболевание почек у детей.

Эксперт призывает к профилактическим мерам, включая здоровый образ жизни, регулярные медосмотры и пребывание на свежем воздухе, сообщает Вечерняя Москва.

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