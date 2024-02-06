Врач Черемушкин выделяет наиболее опасный вид рака среди детей и молодежи

Врач-онколог Евгений Черемушкин, работающий в Институте клинической онкологии ОНЦ РАМН, выделяет рак легких как наиболее опасный вид онкологического заболевания среди детей и молодежи, особенно у курильщиков. Он также обращает внимание на частые диагнозы лимфом и костных патологий у молодых людей, а также на нефробластому — заболевание почек у детей.
Эксперт призывает к профилактическим мерам, включая здоровый образ жизни, регулярные медосмотры и пребывание на свежем воздухе, сообщает Вечерняя Москва.
В Германии объявили о том, что экономический рост в стране максимально сократился
Глава Минфина страны Линднер объявил о том, что Германия становится беднее.
Ученые из США впервые обнаружили отпечатки кроны дерева каменноугольного периода
Открытие было сделано в древнем рифтовом озере в Нью-Брансуике, Канада. Растение, похожее на гигантский ершик, было найдено в иловых отложениях, сохранившись на протяжении 359-347 миллионов лет.
Ученые сообщают, что ранний завтрак снижает риск развития диабета
Исследование, опубликованное в International Journal of Epidemiology, проведенное специалистами из Испании и Франции, обнаружило связь между временем приема пищи и риском развития диабета. Более 100 тысяч добровольцев, преимущественно женщин, участвовали в эксперименте, в течение двух лет заполняя онлайн-анкеты о своем питании.
Ученые назвали способы эффективного снижения давления при артериальной гипертензии
Ученые из Ганноверской медицинской школы подвели итоги исследования, опубликованного в журнале Cardiovascular Research (Cardiovasc Res), о методах снижения давления при артериальной гипертензии. Мета-анализ 24 исследований выявил эффективные подходы к лечению резистентной формы гипертензии.