Врач Черемушкин выделяет наиболее опасный вид рака среди детей и молодежи

Врач-онколог Евгений Черемушкин, работающий в Институте клинической онкологии ОНЦ РАМН, выделяет рак легких как наиболее опасный вид онкологического заболевания среди детей и молодежи, особенно у курильщиков. Он также обращает внимание на частые диагнозы лимфом и костных патологий у молодых людей, а также на нефробластому — заболевание почек у детей.

Эксперт призывает к профилактическим мерам, включая здоровый образ жизни, регулярные медосмотры и пребывание на свежем воздухе, сообщает Вечерняя Москва.