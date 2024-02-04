В России научное сообщество активно занимается разработкой передовых методов борьбы с раком

В Санкт-Петербургском политехническом университете разрабатываются эффективные алгоритмы лечения метастазов в мозге, особенно при меланоме, с использованием метода стереотаксической радиохирургии на гамма-ноже. Этот метод позволяет точно доставлять радиацию в пораженные области, минимизируя воздействие на здоровые ткани.
Успехи также достигнуты в лечении рака молочной железы благодаря новому радиофармпрепарату на основе изотопа радия-223, разрабатываемому учеными из Санкт-Петербургского политехнического университета. Этот препарат обещает значительно улучшить процесс лечения, снизив при этом побочные эффекты.
В области диагностики, ученые из Университета МИСИС совместно с коллегами из Сколтеха и НМИЦ АГП имени В. И. Кулакова создали прототип компактного сенсора для быстрого анализа крови методом рамановской спектроскопии. Этот портативный и чувствительный сенсор может быть использован для ранней диагностики онкологических заболеваний.
Кроме того, в России активно ведутся исследования в области иммунотерапии, таргетной терапии и генной терапии с целью стимулирования иммунной системы, избирательного воздействия на опухолевые клетки и коррекции генетических дефектов, приводящих к развитию рака. Эти инновационные методы направлены на повышение эффективности лечения, улучшение прогнозов выживаемости и снижение побочных эффектов от терапии. В целом, ученые в России предпринимают значимые шаги в направлении разработки передовых методов борьбы с онкологическими заболеваниями, содействуя улучшению качества жизни пациентов, сообщает Involta.
Nature: некоторые движения иммунных клеток позволяют им атаковать протоки печени
В новом исследовании, опубликованном в Nature Communications, установлено, что иммунные клетки, особенно CD8+T-клетки, могут изменять свой цитоскелет, чтобы атаковать желчные протоки печени. Этот процесс играет роль в развитии первичного билиарного холангита (ПБХ), характеризующегося атакой иммунной системы на желчные пути печени.
Ученые из Университета Бристоля выделяют 5 заболеваний, которые можно диагностировать по коже
Красная сырь, или мигрирующая эритема, выступает как характерный признак болезни Лайма, передаваемой через укус клещей. Пурпура, представляющая собой мелкопятнистые кровоизлияния, может указывать на проблемы с капиллярами или наличие тромбоцитов, связанных с септицемией.
Регулярный автобусный маршрут, соединяющий Ростов-на-Дону и Стамбул, будет запущен с 1 марта
Автобусы будут отправляться из Ростова-на-Дону в 9:00 во вторник, пятницу и воскресенье, с прибытием в Стамбул в 1:00 в четверг, воскресенье и вторник. Стоимость билета в одну сторону составит 110 долларов или примерно десять тысяч рублей.
Ученые обнаружили способ защитить глаза и почки от повреждений при диабете
Исследование, опубликованное в журнале Cardiovascular Diabetology, выявило новый препарат, способный защитить сосуды и предотвратить диабетические осложнения глаз и почек. Ученые обнаружили, что молекула, блокирующая фермент гепараназу, может предотвратить повреждение гликокаликса — защитной оболочки кровеносных сосудов.