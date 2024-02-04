В России научное сообщество активно занимается разработкой передовых методов борьбы с раком

В Санкт-Петербургском политехническом университете разрабатываются эффективные алгоритмы лечения метастазов в мозге, особенно при меланоме, с использованием метода стереотаксической радиохирургии на гамма-ноже. Этот метод позволяет точно доставлять радиацию в пораженные области, минимизируя воздействие на здоровые ткани.

Успехи также достигнуты в лечении рака молочной железы благодаря новому радиофармпрепарату на основе изотопа радия-223, разрабатываемому учеными из Санкт-Петербургского политехнического университета. Этот препарат обещает значительно улучшить процесс лечения, снизив при этом побочные эффекты.

В области диагностики, ученые из Университета МИСИС совместно с коллегами из Сколтеха и НМИЦ АГП имени В. И. Кулакова создали прототип компактного сенсора для быстрого анализа крови методом рамановской спектроскопии. Этот портативный и чувствительный сенсор может быть использован для ранней диагностики онкологических заболеваний.

Кроме того, в России активно ведутся исследования в области иммунотерапии, таргетной терапии и генной терапии с целью стимулирования иммунной системы, избирательного воздействия на опухолевые клетки и коррекции генетических дефектов, приводящих к развитию рака. Эти инновационные методы направлены на повышение эффективности лечения, улучшение прогнозов выживаемости и снижение побочных эффектов от терапии. В целом, ученые в России предпринимают значимые шаги в направлении разработки передовых методов борьбы с онкологическими заболеваниями, содействуя улучшению качества жизни пациентов, сообщает Involta.