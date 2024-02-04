Ученые сообщают об успехах вакцины против рака поджелудочной железы

Мемориальный онкологический центр имени Слоуна-Кеттеринга (MSKCC) сообщает об успешных первых клинических испытаниях вакцины против рака поджелудочной железы и колоректального рака. Исследование включало 25 пациентов с мутациями KRAS и высоким риском рецидива. Результаты показали, что 84% пациентов проявили иммунный ответ, вырабатывая клетки для борьбы с опухолями. Участники также продемонстрировали увеличенную продолжительность жизни без рецидива, снижение уровня опухолевой ДНК в крови, и в 24% случаев отсутствие опухолевой ДНК.
Вакцина, введенная инъекционно в четыре места, вызвала легкие побочные эффекты, такие как болезненность и усталость, но была лучше переносима по сравнению со стандартными методами лечения. Вторая фаза клинических испытаний началась в декабре 2023 года. Онкологи выражают надежду на новую эффективную терапию для пациентов с раком поджелудочной железы и колоректальным раком, особенно в случаях рецидива болезни, сообщает Газета.Ру.
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