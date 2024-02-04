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Генетик Жусина сообщила о шести необычных симптомах, которые могут быть признаками онкологии
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:46

Генетик Жусина сообщила о шести необычных симптомах, которые могут быть признаками онкологии

Генетик и эксперт фонда "Не напрасно" Юлия Жусина выделяет шесть необычных симптомов, которые могут свидетельствовать о возможном развитии онкологического заболевания. Важно отметить, что наличие данных симптомов не всегда является определенным признаком рака, однако они требуют серьезного внимания и консультации с врачом.

Жусина подчеркивает, что проявления рака могут быть индивидуальными, различаясь даже у пациентов с одинаковым диагнозом, и у некоторых людей симптомы могут отсутствовать. В случае наличия внезапной ночной потливости, необъяснимой лихорадки, крови в моче, стуле или мокроте, неожиданной потери веса, а также появления необычных опухолей или комков в организме, рекомендуется немедленно обратиться к врачу для дальнейших диагностических процедур и консультаций, сообщает МедЗдрав.Инфо.

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