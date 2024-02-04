Онколог Каприн опровергает семь распространенных мифов о раке

В Минздраве России главный внештатный онколог, Андрей Каприн, опровергает семь распространенных мифов о раке, подчеркивая их вредность для борьбы с заболеванием. В первую очередь он подчеркивает важность профилактических осмотров и диспансеризации для раннего выявления онкозаболеваний. Он разбирает мифы, такие как представление о том, что рак всегда сопровождается сильными болями, что анализ крови на онкомаркеры является единственным способом диагностики, и что существует универсальный анализ на рак. Это не так.

Также он опровергает идею, что ПЭТ/КТ может заменить все другие методы исследования, и предостерегает от ложных убеждений в том, что рак можно вылечить народными средствами. Он подчеркивает важность соблюдения регулярных обследований и сообщает о ложных утверждениях о заразности рака.

Каприн также подчеркивает, что после успешного лечения пациенты должны оставаться под постоянным медицинским наблюдением, поскольку риски рецидива могут сохраняться даже через многие годы, сообщает Российская Газета.