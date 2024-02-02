Онколог Каприн высказался о росте заболеваемости раком

Главный онколог России, академик Андрей Каприн, в ответ на прогноз о росте числа онкологических пациентов в мире на треть за 15 лет, подтвердил неутешительную статистику заболеваемости раком, которым ежегодно страдают 19-20 миллионов людей, половина из которых умирает.
Прогнозируется увеличение заболеваемости с увеличением продолжительности жизни и внедрением новых методов диагностики. Однако, Каприн подчеркнул, что врачи активно борются с проблемой, усилиями федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями".
Благодаря выделенным средствам улучшилось оборудование диспансеров, региональные диспансеры стали исследовательскими центрами с передовыми технологиями. Спектр лечения расширился, появились эффективные схемы химиотерапии. Активное содружество онкологических ассоциаций и участие пациентских организаций также играют важную роль в борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщает Аргументы И Факты.
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