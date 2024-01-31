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Врач Романов опроверг миф о том, что МРТ может вызвать рак
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:43

Врач Романов опроверг миф о том, что МРТ может вызвать рак

Объясняя принцип работы этого метода диагностики, врач подчеркнул, что МРТ основана на эффекте резонансного поглощения атомами электромагнитных волн, не включая в себя излучение, что исключает риск облучения. Романов подчеркнул, что проведение процедуры даже разрешено для беременных женщин.

Однако врач подчеркнул важность учитывать наличие металлических объектов в теле пациента, таких как железо, сталь или никель, которые могут представлять опасность из-за возможного смещения внутри организма во время МРТ. Вопрос о наличии металлических предметов в теле задается заранее, и в некоторых случаях используют металлоискатели. Однако современные хирургические материалы, такие как титан или карбон, безопасны для использования при МРТ, что уменьшает риски связанные с металлическими предметами в организме, сообщает SM.News.

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