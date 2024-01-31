Врач Романов опроверг миф о том, что МРТ может вызвать рак

Объясняя принцип работы этого метода диагностики, врач подчеркнул, что МРТ основана на эффекте резонансного поглощения атомами электромагнитных волн, не включая в себя излучение, что исключает риск облучения. Романов подчеркнул, что проведение процедуры даже разрешено для беременных женщин.
Однако врач подчеркнул важность учитывать наличие металлических объектов в теле пациента, таких как железо, сталь или никель, которые могут представлять опасность из-за возможного смещения внутри организма во время МРТ. Вопрос о наличии металлических предметов в теле задается заранее, и в некоторых случаях используют металлоискатели. Однако современные хирургические материалы, такие как титан или карбон, безопасны для использования при МРТ, что уменьшает риски связанные с металлическими предметами в организме, сообщает SM.News.
Россия готова ответить на предложение использовать доходы от замороженных активов и поставки оружия в Украину
Он выразил недовольство "войной по доверенности" и увеличением поставок оружия Зеленскому.
США изучают решение Международного суда ООН по иску Украины к России
Миллер отметил, что решение суда является объемным, и пока нет официальной реакции со стороны США.
Врачи предоставили рекомендации, как переносить магнитные бури людям, страдающим от гипертонии
Специалисты подчеркивают, что хотя некоторые люди могут быть более чувствительны к природным явлениям, само воздействие магнитных бурь не является чрезмерно опасным благодаря защитному слою планеты. Группа риска включает людей с сердечно-сосудистыми проблемами, пожилых, беременных, детей младшего возраста и детей до года.
Сибирские ученые успешно вывели табак со значительным снижением содержания никотина
Этот научный прорыв был достигнут с использованием мультиплексного редактирования генома, что позволило одновременно модифицировать несколько генов. Работа велась несколько лет с применением метода биобаллистики для создания генетически стабильных линий табака с выключенными генами, контролирующими вторичный метаболизм и выработку никотина.