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Шведские ученые назвали простой способ снизить риск развития рака простаты
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:54

Шведские ученые назвали простой способ снизить риск развития рака простаты

В исследовании, опубликованном в British Journal of Sports Medicine (BJSM), ученые из Шведского государственного института физической культуры и спорта выяснили, что повышение кардиореспираторной активности у мужчин связано с уменьшением риска развития рака простаты.

Участвовали 57652 мужчин, данные о физической активности, образе жизни и здоровье которых были собраны, а также проведены кардиореспираторные тесты. В результате семилетнего наблюдения установлено, что каждый процентный прирост кардиореспираторной активности ежегодно сопровождается снижением риска развития рака простаты на 2%. Ученые рекомендуют мужчинам регулярно тренироваться и поддерживать здоровый образ жизни для улучшения физической формы и снижения риска данного онкологического заболевания, сообщает Газета.Ру.

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