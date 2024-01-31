Шведские ученые назвали простой способ снизить риск развития рака простаты

В исследовании, опубликованном в British Journal of Sports Medicine (BJSM), ученые из Шведского государственного института физической культуры и спорта выяснили, что повышение кардиореспираторной активности у мужчин связано с уменьшением риска развития рака простаты.
Участвовали 57652 мужчин, данные о физической активности, образе жизни и здоровье которых были собраны, а также проведены кардиореспираторные тесты. В результате семилетнего наблюдения установлено, что каждый процентный прирост кардиореспираторной активности ежегодно сопровождается снижением риска развития рака простаты на 2%. Ученые рекомендуют мужчинам регулярно тренироваться и поддерживать здоровый образ жизни для улучшения физической формы и снижения риска данного онкологического заболевания, сообщает Газета.Ру.
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