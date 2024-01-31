Австралийские ученые идентифицировали особый белок-супресор рака кишечника

В ходе исследования ученые из Австралийского национального университета выявили роль белка Ku70, кодируемого геном XRCC6, как супрессора рака кишечника. Ранее известный как участник процессов восстановления ДНК, Ku70 оказался также вовлеченным в противомикробные и противоопухолевые функции.
Установлено, что белок Ku70 производит интерфероны III типа (IFN) в ответ на вторжение бактериальной или вирусной чужеродной ДНК. Этот интерферон играет ключевую роль в защите от вирусов, взаимодействующих со слизистыми оболочками. Кроме того, проведенные эксперименты с лабораторными мышами подтвердили роль Ku70 как супрессора опухолей.
Отмечено, что отсутствие Ku70 у генетически измененных мышей приводило к повышенной восприимчивости к различным видам рака, включая гепатоцеллюлярную карциному и Т-клеточную лимфому. Ученые также выдвинули предположение о возможности использования Ku70 в качестве иммунного биомаркера для прогнозирования того, как люди перенесут рак кишечника. В будущем методы диагностики этого вида рака могут включать оценку уровня Ku70 в предраковых полипах толстой кишки, сообщает Газета.Ру.
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