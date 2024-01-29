Врач Евстратов заявил, что исследования подтвердили эффективность органосохраняющих операций при раке молочной железы

Ранее применяемая радикальная операция по удалению груди уступила место сохранению молочной железы, существенно уменьшая необходимость в хирургическом вмешательстве. Евстратов отметил, что развитие этого направления позволяет не только удалять опухоль, но и сохранять естественную форму молочной железы.
Врач также опроверг распространенный миф о лимфодеме после удаления подмышечных лимфоузлов, подчеркнув, что современные методы диагностики позволяют точно определить пораженные узлы и провести биопсию для сохранения функциональности руки. Недостаточная осведомленность пациенток о современных методах лечения, по словам врача, приводит к ненужным операциям, включая удаление здоровых тканей, что может вызывать серьезные осложнения.
Евстратов подчеркнул, что комплексное лечение рака молочной железы должно включать не только хирургические вмешательства, но и системное лечение, такое как химиотерапия, гормональная терапия и радиотерапия. Важность регулярных профилактических осмотров и внимания к изменениям в молочных железах выделена в качестве ключевых элементов борьбы с онкозаболеванием, сообщает РИАМО.
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