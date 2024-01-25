Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 26.01.2024 : 88,6562
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 26.01.2024 : 96,6365
Врач Серяков выделил продукты, способствующие развитию рака желудка
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:06

Врач Серяков выделил продукты, способствующие развитию рака желудка

Врач Серяков, руководитель Онкоцентра "СМ-Клиника", подчеркнул важность правильного питания и назвал продукты, способствующие развитию рака желудка. Среди них выделяются копчености, красное мясо, консервированные продукты, алкоголь, овощи и фрукты с высоким уровнем вредных токсинов. Он отметил, что вредные вещества в мясе могут вызвать мутации в клетках желудка.

Серяков подчеркнул, что алкогольные напитки, особенно при частом употреблении, увеличивают риски рака желудка. В алкоголе содержатся агрессивные канцерогены, которые могут повреждать клетки кардиального отдела, вызывая их мутацию и способствуя развитию рака.

Он также предупредил о потенциальной опасности острой, соленой и консервированной пищи, богатой консервантами. Эти продукты могут разъедать стенки желудка и способствовать развитию язв и опухолевых процессов. Серяков подчеркнул важность правильного питания, упомянув средиземноморскую диету с большим количеством свежих фруктов, овощей, рыбы и оливкового масла, как способ снизить риск развития рака желудка, сообщает Газета.Ру.

Мир

Китайские ученые обнаружили, какое воздействие на организм оказывает чай

Китайские ученые обнаружили, какое воздействие на организм оказывает чай

Ученые из Китая выяснили, что употребление трех чашек чая в день может оказать омолаживающее действие на организм, снижая биологический возраст. Исследование, проведенное с участием почти 14 тысяч человек, показало, что вещества в составе чая помогают бороться с преждевременным старением.

Читать полностью
Офтальмологи из Великобритании предупреждают об опасности популярной техники макияжа глаз

Офтальмологи из Великобритании предупреждают об опасности популярной техники макияжа глаз

Офтальмологи из Великобритании, Тина Патель и Марк Шелтон, предостерегли от опасности популярного метода нанесения вазелина в уголки глаз для фиксации макияжа. Согласно их заявлениям в Daily Mail, такая практика может вызвать инфекции глаз, кожные заболевания и проблемы со зрением.

Читать полностью

Общество

Врач Раджан сообщает, что замороженные фрукты и овощи в зимний период питательнее

Врач Раджан сообщает, что замороженные фрукты и овощи в зимний период питательнее

Врач Каран Раджан подчеркнул, что замороженные фрукты и овощи в зимний период являются более питательными и полезными, чем свежие продукты на прилавках.

Читать полностью
Диетолог Денисова предостерегает от полного отказа от жирной пищи

Диетолог Денисова предостерегает от полного отказа от жирной пищи

Диетолог Наталья Денисова, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, предостерегает от полного отказа от жирной пищи, подчеркивая возможные проблемы, связанные с экстремальными методами похудения.

Читать полностью

Новости