Врач Серяков выделил продукты, способствующие развитию рака желудка

Врач Серяков, руководитель Онкоцентра "СМ-Клиника", подчеркнул важность правильного питания и назвал продукты, способствующие развитию рака желудка. Среди них выделяются копчености, красное мясо, консервированные продукты, алкоголь, овощи и фрукты с высоким уровнем вредных токсинов. Он отметил, что вредные вещества в мясе могут вызвать мутации в клетках желудка.
Серяков подчеркнул, что алкогольные напитки, особенно при частом употреблении, увеличивают риски рака желудка. В алкоголе содержатся агрессивные канцерогены, которые могут повреждать клетки кардиального отдела, вызывая их мутацию и способствуя развитию рака.
Он также предупредил о потенциальной опасности острой, соленой и консервированной пищи, богатой консервантами. Эти продукты могут разъедать стенки желудка и способствовать развитию язв и опухолевых процессов. Серяков подчеркнул важность правильного питания, упомянув средиземноморскую диету с большим количеством свежих фруктов, овощей, рыбы и оливкового масла, как способ снизить риск развития рака желудка, сообщает Газета.Ру.
Китайские ученые обнаружили, какое воздействие на организм оказывает чай
Ученые из Китая выяснили, что употребление трех чашек чая в день может оказать омолаживающее действие на организм, снижая биологический возраст. Исследование, проведенное с участием почти 14 тысяч человек, показало, что вещества в составе чая помогают бороться с преждевременным старением.
Офтальмологи из Великобритании предупреждают об опасности популярной техники макияжа глаз
Офтальмологи из Великобритании, Тина Патель и Марк Шелтон, предостерегли от опасности популярного метода нанесения вазелина в уголки глаз для фиксации макияжа. Согласно их заявлениям в Daily Mail, такая практика может вызвать инфекции глаз, кожные заболевания и проблемы со зрением.
Врач Раджан сообщает, что замороженные фрукты и овощи в зимний период питательнее
Врач Каран Раджан подчеркнул, что замороженные фрукты и овощи в зимний период являются более питательными и полезными, чем свежие продукты на прилавках.
Диетолог Денисова предостерегает от полного отказа от жирной пищи
Диетолог Наталья Денисова, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, предостерегает от полного отказа от жирной пищи, подчеркивая возможные проблемы, связанные с экстремальными методами похудения.