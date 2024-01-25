Врач Серяков выделил продукты, способствующие развитию рака желудка

Врач Серяков, руководитель Онкоцентра "СМ-Клиника", подчеркнул важность правильного питания и назвал продукты, способствующие развитию рака желудка. Среди них выделяются копчености, красное мясо, консервированные продукты, алкоголь, овощи и фрукты с высоким уровнем вредных токсинов. Он отметил, что вредные вещества в мясе могут вызвать мутации в клетках желудка.

Серяков подчеркнул, что алкогольные напитки, особенно при частом употреблении, увеличивают риски рака желудка. В алкоголе содержатся агрессивные канцерогены, которые могут повреждать клетки кардиального отдела, вызывая их мутацию и способствуя развитию рака.

Он также предупредил о потенциальной опасности острой, соленой и консервированной пищи, богатой консервантами. Эти продукты могут разъедать стенки желудка и способствовать развитию язв и опухолевых процессов. Серяков подчеркнул важность правильного питания, упомянув средиземноморскую диету с большим количеством свежих фруктов, овощей, рыбы и оливкового масла, как способ снизить риск развития рака желудка, сообщает Газета.Ру.