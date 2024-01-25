Российские ученые разрабатывают нейросеть, предназначенную для выявления рака

Российские ученые из Новгородского университета и Первого Московского государственного медицинского университета разрабатывают нейросеть, предназначенную для выявления и прогнозирования развития раковой опухоли в легких. Согласно информации от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, цель команды состоит в создании помощника для онкологов, который сможет значительно ускорить процесс диагностики и улучшить ее точность.

Сейчас ученые занимаются обучением нейросети для эффективного распознавания клеток рака в сосудах легких. Одной из проблем, которую решает разрабатываемый искусственный интеллект (ИИ), является ускорение процесса определения прорастаний злокачественных клеток в сосуды. Врачи, как подчеркивается, тратят много времени на этот этап диагностики, и допущенная ошибка может иметь серьезные последствия для здоровья пациента.

В перспективе ожидается внедрение ИИ в патологоанатомические лаборатории, что позволит совместно с медиками сократить время исследования и повысить точность диагностики рака в легких, сообщает Центральная Служба Новостей.