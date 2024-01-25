Ученые из США разработали метод оценки продолжительности жизни больных раком

Ученые из Йельской медицинской школы разработали эффективный метод оценки продолжительности жизни у пациентов с раком предстательной железы. Исследование, проведенное на более чем шести миллионах ветеранов, включало создание прогностического индекса на основе лабораторных показателей.

Этот индекс позволяет спрогнозировать смертность у больных раком. Ученые провели два крупных исследования, проанализировав данные пациентов с диагнозом рака предстательной железы за 18 лет. Разработанный метод предоставляет возможность врачам более точно назначать подходящее лечение пациентам. Специалисты планируют дальнейшее совершенствование инструмента для улучшения его эффективности, сообщает Аргументы И Факты.