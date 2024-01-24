Ученые из НИТУ МИСИС, университетов Канадзавы и Лондона: упругость поверхности клеток может быть маркером рака

Исследование, проведенное на модели метастатической меланомы, выявило, что раковые клетки обладают сниженной упругостью по сравнению со здоровыми клетками. С использованием сканирующего ион-проводящего микроскопа ученые измерили модуль Юнга, который характеризует способность клеток сопротивляться растяжению или сжатию.
Дополнительно исследовано влияние противоопухолевых препаратов на упругость и цитоскелет раковых клеток. Оказалось, что лечение паклитакселом и цисплатином значительно увеличивает упругость и количество микротрубочек в цитоскелете. Паклитаксел проявился как наиболее эффективный препарат, препятствующий делению клеток. Наоборот, дакарбазин вызывал снижение упругости клеток.
Эти результаты подчеркивают потенциал упругости клеток как биомаркера рака и могут иметь важные последствия для разработки новых методов диагностики и лечения раковых заболеваний, сообщает Газета.Ру.
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