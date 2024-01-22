Биохимики разработали соединение способное подсвечивать опухоли в мозге человека

Биохимики из Японии и Германии разработали люминесцентное соединение редкоземельного металла европия, способное подсвечивать опухоли в мозге человека. Ионы редкоземельных металлов, таких как европий, были использованы для создания водорастворимого органического соединения, способного проникать в клетки глиомы — распространенной формы рака мозга. Это вещество не только выявляет опухоли на ранних стадиях, но и имеет особенность изменять свечение в зависимости от агрессивности раковых клеток.

Эксперименты на культурах глиомы показали, что физические характеристики свечения этого соединения изменяются в зависимости от степени агрессивности опухоли. Более опасные формы рака мозга вызывают более быстрые изменения свечения. Это свойство позволяет не только локализовать опухоли, но и предоставляет возможность оценивать их агрессивность до взятия проб клеток. Такой метод может помочь медикам точнее подбирать терапию и предсказывать вероятность осложнений, спасая жизни пациентов, сообщает ТАСС.