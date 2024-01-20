Выживаемость при раке поджелудочной железы в США выросла в два раза

Рак поджелудочной железы остается одним из трудно выявляемых и смертельных видов онкологических заболеваний. Однако, согласно данным Healthday, пятилетняя выживаемость при этом раке в США выросла более чем в два раза, достигнув 13%. Этот показатель значительно превышает уровень, зафиксированный десять лет назад, который составлял всего 6%.

По словам представителей Американского онкологического общества, улучшение выживаемости связывают с более эффективным выявлением и лечением пациентов, особенно в случаях, когда рак не распространяется за пределы поджелудочной железы. Организация PanCAN отмечает, что больше пациентов получают диагноз на ранних стадиях, что способствует увеличению продолжительности их жизни.

Тем не менее, существует вызов в виде увеличивающегося числа новых случаев заболевания и смертельных исходов, особенно у пациентов с метастазами. Заметен также рост заболеваемости среди молодых женщин, возможно, связанный с распространением ожирения. Повышение осведомленности о симптомах и факторах риска рака поджелудочной железы может быть ключевым элементом в улучшении ситуации, сообщает Газета.Ру.