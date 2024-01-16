Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.01.2024 : 87,6457
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.01.2024 : 95,6007
Врач-онколог Решетов утверждает, что человек может самостоятельно уменьшить риск заболеть раком
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:23

Врач-онколог Решетов утверждает, что человек может самостоятельно уменьшить риск заболеть раком

Несмотря на увеличение выявления рака среди молодежи, глобально за последние годы уровень смертности от этого заболевания уменьшился. Онколог Дмитрий Решетов обращает внимание на модифицируемые и немодифицируемые факторы, которые могут вызвать появление новообразований.

Модифицируемые факторы, такие как курение, лишний вес, отсутствие физической активности, неблагоприятные пищевые привычки и сексуальное поведение, связаны с образом жизни и могут быть скорректированы. Врач подчеркивает, что активное вмешательство в свои привычки и образ жизни может достаточно снизить влияние вредных факторов, что, в свою очередь, снижает риск заболевания раком, сообщает Общественная Служба Новостей.

Мир

Зимний отдых в Турции привлекателен по ряду причин, согласно рекомендациям экспертов

Зимний отдых в Турции привлекателен по ряду причин, согласно рекомендациям экспертов

Главными направлениями зимнего туризма считаются Стамбул и Анталья. Несмотря на прохладные воды океана, зимние поездки предоставляют уникальную возможность исследовать города, наслаждаться достопримечательностями без толп туристов, шопингом, горнолыжными спусками и термальными курортами.

Читать полностью
Импорт нефти из России оказался незаменимым: США снова покупает топливо

Импорт нефти из России оказался незаменимым: США снова покупает топливо

Запад ищет лазейки в эмбарго, чтобы соблюсти лицо и при этом обеспечить себя топливом.

Читать полностью

Общество

Врачи выявили три основные ошибки в питании, которые могут провоцировать инфаркт

Врачи выявили три основные ошибки в питании, которые могут провоцировать инфаркт

Среди таких ошибок особо выделяются чрезмерное употребление алкоголя, острая и жирная пища, а также стрессы и негативные эмоции, которые кардиологи называют основными факторами возникновения фибрилляции предсердий.

Читать полностью
Профессор Идова утверждает, что смех при просмотре комедий способен повысить иммунитет человека

Профессор Идова утверждает, что смех при просмотре комедий способен повысить иммунитет человека

Профессор Галина Идова, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины, утверждает, что смех при просмотре комедий способен повысить иммунитет человека. Ее исследования показывают, что психоэмоциональное состояние человека тесно связано с работой его иммунной системы.

Читать полностью

Новости