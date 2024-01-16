Врач-онколог Решетов утверждает, что человек может самостоятельно уменьшить риск заболеть раком

Несмотря на увеличение выявления рака среди молодежи, глобально за последние годы уровень смертности от этого заболевания уменьшился. Онколог Дмитрий Решетов обращает внимание на модифицируемые и немодифицируемые факторы, которые могут вызвать появление новообразований.

Модифицируемые факторы, такие как курение, лишний вес, отсутствие физической активности, неблагоприятные пищевые привычки и сексуальное поведение, связаны с образом жизни и могут быть скорректированы. Врач подчеркивает, что активное вмешательство в свои привычки и образ жизни может достаточно снизить влияние вредных факторов, что, в свою очередь, снижает риск заболевания раком, сообщает Общественная Служба Новостей.