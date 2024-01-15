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Врач-онколог Петровский разъяснил причины увеличения числа пациентов с онкологическими заболеваниями
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:12

Врач-онколог Петровский разъяснил причины увеличения числа пациентов с онкологическими заболеваниями

Врач-онколог Александр Петровский разъяснил причины увеличения числа пациентов с онкологическими заболеваниями в мире и России. По его мнению, этот рост обусловлен улучшением методов диагностики и увеличением продолжительности жизни.

Врач отметил, что, несмотря на заявления о "помоложении" рака, основной контингент больных — это пожилые люди. Петровский подчеркнул, что уровень развития здравоохранения и общества в целом отражается в равномерном распределении заболеваемости. Он отметил, что в настоящее время средний возраст пациентов с раком превышает 60 лет, и увеличение числа выявленных случаев онкологии связано с увеличением числа людей старшего возраста в обществе, сообщает МедиаПоток.

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