В течение последних 20 лет частота выявления рака в США выросла на 12,8%, вызывая беспокойство относительно изменений в окружающей среде, включая пищу и лекарства. Врач Андреа Черчек отмечает, что пациенты становятся моложе, и возможно, это связано с неопределенными факторами.
Исследование BMJ Oncology подчеркивает резкое увеличение случаев онкологических заболеваний у людей младше 50 лет, особенно в Северной Америке, Австралии и Западной Европе.
В сентябре главный внештатный специалист-онколог Минздрава, Андрей Каприн, подчеркнул, что рак занимает первое место по смертности среди всех заболеваний в мире. Эти данные вызывают серьезные опасения и требуют дополнительных исследований для выявления причин и разработки эффективных стратегий предотвращения и лечения рака, сообщает РИА Новости.
Недостаточное финансирование от США отразится на украинских пенсионерах, считает Зеленский
Киев обвиняет Запад в недостаточной финансовой поддержке, спекулируя пенсионерами и незащищенными слоями населения.
Археологи в Саудовской Аравии обнаружили огромные укрепления возрастом 4000 лет в оазисе Хайбар
Это одно из старейших обнаруженных сооружений этого периода в регионе. Укрепления, окружающие оазис, представляют значительный интерес для археологов, позволяя лучше понять социальную сложность и взаимодействие древних обитателей.
Исследования ученых подтверждают, что неправильное распределение времени приема пищи может вызвать заболевания
Исследования ученых подтверждают, что неправильное распределение времени приема пищи, особенно поздний завтрак и ужин, может стать провокатором сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Ученые сообщают, что постоянная проверка смартфона может быть вредной для людей, страдающих ОКР
Исследование университета штата Калифорния, представленное в журнале Current Psychology (Springer), выявило, что постоянная проверка смартфона может быть вредной для людей, страдающих обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). Более 400 участников были опрошены и подвергнуты тестам, выявляющим признаки ОКР.