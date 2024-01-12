Ученые бьют тревогу из-за возросшей угрозы раковых заболеваний среди молодежи в мире

В течение последних 20 лет частота выявления рака в США выросла на 12,8%, вызывая беспокойство относительно изменений в окружающей среде, включая пищу и лекарства. Врач Андреа Черчек отмечает, что пациенты становятся моложе, и возможно, это связано с неопределенными факторами.

Исследование BMJ Oncology подчеркивает резкое увеличение случаев онкологических заболеваний у людей младше 50 лет, особенно в Северной Америке, Австралии и Западной Европе.

В сентябре главный внештатный специалист-онколог Минздрава, Андрей Каприн, подчеркнул, что рак занимает первое место по смертности среди всех заболеваний в мире. Эти данные вызывают серьезные опасения и требуют дополнительных исследований для выявления причин и разработки эффективных стратегий предотвращения и лечения рака, сообщает РИА Новости.