Ученые провели исследование, чтобы выяснить связан ли радон с какими-либо заболеваниями, кроме рака легких

Исследование из Университета Северной Каролины связывает высокие уровни радона в помещении с увеличенным риском развития состояния, известного как клональный гематопоэз неопределенного потенциала (КГНП), у женщин с ишемическим инсультом.

Радон, мутагенный газ, обнаружен как возможная причина генетических мутаций в гемопоэтических стволовых клетках. Исследование проводилось на 10 799 женщинах среднего возраста, показав риск развития КГНП на 46% выше у тех, кто проживал в районах с высокой концентрацией радона, и на 39% выше у тех, кто проживал в районах со средней концентрацией.

Результаты указывают на необходимость дальнейших исследований в связи с воздействием радона на инсульт, особенно учитывая фокус общественного здравоохранения на рак легких, сообщает Medical Insider.