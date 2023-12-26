Врач-онколог Иванов выделяет неочевидный симптом рака носовой полости

Врач-онколог и главврач клиники "Мамма" Антон Иванов выделяет неочевидный симптом рака носовой полости — наличие насморка. По его словам, симптомы рака носа схожи с признаками вирусных и бактериальных инфекций, таких как простуда или синусит. Среди основных признаков он выделяет ощущение давления в области носовых пазух, головные боли, затруднение носового дыхания, выделения из носа, носовые кровотечения, снижение обоняния, онемение и ощущение мурашек на коже лица, а также экзофтальм (выпячивание глаз из орбитальной полости), сообщает Газета.Ру.

Иванов подчеркивает, что многие из этих симптомов могут быть признаками и других заболеваний, таких как инфекции, и диагноз рака носовой полости требует комплексного подхода. Он уточняет, что установление диагноза включает в себя анализ анамнеза, визуальный осмотр, риноскопию, рентгенографию, КТ (или МРТ) и биопсию.

Причины развития рака в этой области могут быть связаны с хроническими воспалительными процессами, вредными привычками и постоянным контактом с вредными веществами, особенно при выполнении профессиональных обязанностей. Иванов отмечает, что высокий риск онкологических поражений наблюдается у лиц, занимающихся деревообработкой, обработкой кожи и производством никеля.