Врач Кузьменко выделил поломку, вызывающую рак

Нормальный организм человека состоит из триллионов клеток, работающих сообща для "всеобщего блага". Иногда, однако, клетки "ломаются", перестают умирать и начинают бесконтрольно делиться, образуя опухоль — бесформенную массу клеток-клонов. Врач-терапевт Филипп Кузьменко объяснил, как контролируется этот процесс и какие факторы важны для предотвращения онкологии.
Злокачественная опухоль возникает, когда клетки не только бесконтрольно делятся, но и прекращают выполнять свои функции, отнимая ресурсы у здоровых клеток и разрушая органы. Организм обычно имеет ресурсы для борьбы с аномальными клетками, но иногда опухоли мутируют и выключают естественные защитники.
С возрастом увеличивается вероятность развития онкологии. Даже дети не застрахованы от генетических нарушений. Врач рекомендует анализировать факторы до зачатия и во время беременности, включая здоровый образ жизни и избегание стрессов, сообщает Российская Газета.
"Маленькие дети болеют, но это не обязательно генетическая поломка", подчеркивает врач.
Он отмечает важность эпигенетики и предостерегает от вредных привычек, таких как фастфуд, курение и хронический стресс.
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