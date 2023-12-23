Нарколог Клименко предупреждает, что употребление алкоголя увеличивает риск развития раковых опухолей

Нарколог Татьяна Клименко предупреждает, что употребление алкоголя увеличивает риск развития раковых опухолей, особенно рака молочной железы. Согласно Минздраву России, алкоголь, попавший в организм, всасывается через все клетки, проникая в различные системы, в первую очередь в печень, поджелудочную железу, мозг и систему мочеиспускания.

Эксперт подчеркивает, что новые исследования подтверждают прямую связь между употреблением алкоголя и возникновением рака молочной железы.