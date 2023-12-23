Нарколог Клименко предупреждает, что употребление алкоголя увеличивает риск развития раковых опухолей

Нарколог Татьяна Клименко предупреждает, что употребление алкоголя увеличивает риск развития раковых опухолей, особенно рака молочной железы. Согласно Минздраву России, алкоголь, попавший в организм, всасывается через все клетки, проникая в различные системы, в первую очередь в печень, поджелудочную железу, мозг и систему мочеиспускания.
Эксперт подчеркивает, что новые исследования подтверждают прямую связь между употреблением алкоголя и возникновением рака молочной железы.
В последние периоды зарегистрирован значительный рост числа инфекционных заболеваний в Турции
По информации издания Medyatava, число обращений за неотложной медицинской помощью увеличилось вдвое. Особенно сильно этот тренд проявился в больницах Стамбула, что стало дополнительной нагрузкой для системы здравоохранения страны.
В мире распространяется новый вариант коронавируса
Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, JN.1, быстро распространяется по миру и является очень заразным, что привлекло внимание ВОЗ. Несмотря на более чем тридцать мутаций, включая важную L455S в белке-шипе, ВОЗ утверждает, что риск для общественного здоровья низок.
YandexGPT является самой популярной нейросетью среди россиян
YandexGPT является самой популярной нейросетью среди россиян, согласно исследованию, проведенному "Авито". Более половины участников опроса используют эту сеть, преимущественно для создания изображений и текстов.
Диетолог Анохина выделила четыре витамина, которых часто не хватает организму в зимний период
Диетолог Анастасия Анохина, представляющая Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Минздрава России, выделила четыре ключевых витамина, которых часто не хватает организму в зимний период.