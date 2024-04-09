Традиционное представление о верблюдах, гуляющих по огромным пустыням, изменяется с появлением промышленного разведения верблюдов, которое ставновится все более распространенным, напоминая модель оседлого земледелия, используемую для коров, овец и свиней.
Этот переход стимулируется уникальной устойчивостью верблюдов к изменению климата и растущим спросом на верблюжье молоко в качестве питательной альтернативы традиционным молочным продуктам.
Появляются мегафермы по разведению верблюдов, особенно на Ближнем Востоке, поддерживаемые инвестициями и передовыми методами размножения.
Однако традиционные пастухи верблюдов выразили опасения относительно потери культурного наследия, экологического воздействия и зависимости от промышленных методов. Этот сдвиг заставляет задуматься о будущем верблюжьего скотоводства и его последствиях как для окружающей среды, так и для традиционных общин.
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