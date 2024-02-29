Ученые из Ливерпульского университета: подсчет калорийности блюд снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Введение закона, требующего маркировки калорийности блюд в крупных предприятиях общественного питания в Великобритании, привело к уменьшению летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний на 830 тысяч.

Этот положительный эффект объясняется повышением осведомленности о потребляемых калориях и развитием здоровых пищевых привычек, что снижает риск ожирения. Распространение закона на все предприятия может дополнительно спасти от сердечно-сосудистых заболеваний более 9 200 человек, сообщает Газета.Ру.