Во вторник в южной Калифорнии продолжаются проблемы, вызванные двумя мощными штормами, которые принесли ливни и снегопады, а также сильный ветер и наводнения. По меньше мере два человека погибли, около 200 тыс. человек без электричества в северных частях штата, где на выходных сильный ветер повалил деревья и линии электропередач, сообщает CNN.
Дождь и угроза внезапных наводнений распространятся во вторник на западную Аризону, южную Неваду и юго-западную Юту по мере продвижения стихии на восток.
Метеорологи прогнозируют, что ливни и сильные снегопады будут продолжаться. Осадки в некоторых места могут достигнуть уровня 10 см. Снег уже сильно осложняет дорожные условия, особенно в горных частях региона. Идёт эвакуация населения из мест, где наводнения наиболее вероятны.
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