ЦАХАЛ отражает ракетные атаки из Сирии и наносит ответные удары

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о фиксации запуска двух снарядов из Сирии по израильской территории. В ответ на атаку, ЦАХАЛ провела контрнаступление, нанеся удары по источникам обстрела в Сирии.

Отмечается, что снаряды, выпущенные из Сирии, упали в незаселенной местности на севере Израиля. Ранее, армия провела удары по террористическим объектам организации "Хезболлах" в Ливане.

Летательный аппарат ЦАХАЛ также атаковал ракетную площадку "Хезболлах" в Ливане.