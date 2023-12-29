ЦАХАЛ отражает ракетные атаки из Сирии и наносит ответные удары

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о фиксации запуска двух снарядов из Сирии по израильской территории. В ответ на атаку, ЦАХАЛ провела контрнаступление, нанеся удары по источникам обстрела в Сирии.
Отмечается, что снаряды, выпущенные из Сирии, упали в незаселенной местности на севере Израиля. Ранее, армия провела удары по террористическим объектам организации "Хезболлах" в Ливане.
Летательный аппарат ЦАХАЛ также атаковал ракетную площадку "Хезболлах" в Ливане.
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