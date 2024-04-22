Врач-эндокринолог Зухра Павлова прокомментировала новые научные данные, указывая на овощ, который оказывает благотворное воздействие на здоровье кишечника. Исследование ученых в США подтвердило пользу этого овоща в профилактике и лечении воспалительных заболеваний кишечника, таких как язвенный колит и болезнь Крона.

Эксперименты на мышах показали, что краснокочанная капуста стимулирует рост полезных бактерий и изменяет состав кишечной микробиоты, облегчая симптомы заболеваний. Свежий капустный сок также улучшает барьерную функцию кишечника и стимулирует иммунные клетки.

Помимо этого, капуста содержит клетчатку и фолиевую кислоту, важные для здоровья организма. Квашеная капуста, благодаря своим свойствам, снижает онкологические риски, укрепляет иммунитет и способствует заживлению слизистых оболочек кишечника, сообщает Doctorpiter.Ru.