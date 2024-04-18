Исследование, проведенное группой ученых из Университета Миссури, подтвердило положительное влияние сока краснокочанной капусты на симптомы воспалительных заболеваний кишечника. Опубликованные результаты показывают, что включение капустного сока в рацион мышей с воспалительными заболеваниями кишечника привело к изменению состава кишечной микробиоты, стимуляции роста полезных бактерий и увеличению выработки метаболитов, снижающих воспаление.

Кроме того, сок капусты улучшил барьерную функцию кишечника и поспособствовал противовоспалительному иммунному балансу путем стимуляции регуляторных Т-клеток. Исследователи отмечают, что результаты данного эксперимента могут иметь значимость для разработки терапевтических методов лечения людей с болезнью Крона и язвенным колитом, сообщает Газета.Ру.