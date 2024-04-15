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Терапевт Агаева поделилась информацией о пользе квашеной капусты
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:44

Терапевт Агаева поделилась информацией о пользе квашеной капусты

В результате ферментации состав капусты меняется: в 100 граммах квашеной капусты содержится 16% дневной нормы витамина C, что благоприятно влияет на кожу, связки и суставы.

Кроме того, квашеная капуста содержит витамин A, который улучшает зрение, и витамины группы B, необходимые для поддержания здоровой нервной системы.

В 100 граммах квашеной капусты также содержится 12% дневной нормы клетчатки, что способствует нормальному пищеварению.

Считается, что квашеная капуста полезна для кишечника благодаря содержанию в ней пробиотиков, которые защищают его от воспаления и вредных микроорганизмов.

Рекомендуется употреблять квашеную капусту ежедневно в количестве не более 200 граммов.

Процесс квашения капусты приводит к образованию молочной кислоты благодаря действию молочнокислых бактерий, что придает капусте характерный кислый вкус.

Квашеная капуста является естественным источником пробиотиков, которые поддерживают здоровье кишечника и иммунной системы, улучшая пищеварение и поддерживая баланс микробиома.

Однако есть группы людей, которым рекомендуется ограничить или воздержаться от употребления капусты, такие как люди с проблемами пищеварения, гипертоники, аллергики и те, кто имеет проблемы с почками.

Помимо квашеной капусты, существует ряд других ферментированных продуктов, таких как кефир, йогурт и кимчи, которые также богаты пробиотиками и витаминами, сообщает МедикФорум.

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