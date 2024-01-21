Врач Разаренова подчеркнула, что капуста обладает свойствами, способствующими профилактике рака

Врач-диетолог Александра Разаренова указала на биологически активное вещество сульфорафан, содержащееся в капусте, которое имеет противовоспалительный эффект.
Глюкозинолаты, присутствующие в капусте, при ее переработке образуют сульфорафан. Однако врач предупредила, что при заболеваниях желудочно-кишечного тракта употребление сырой капусты следует согласовывать с врачом, сообщает Общественная Служба Новостей.
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