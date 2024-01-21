Врач Разаренова подчеркнула, что капуста обладает свойствами, способствующими профилактике рака

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Шевчук уточнила, что данное состояние, называемое аквадерматитом или гиперергией кожи, чаще возникает у людей с аллергическими реакциями, особенно при использовании гелей и мыла. Сухость кожи, вызванная высокой температурой воды, также может усугублять дискомфорт.