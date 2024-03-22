Стало известно, что россияне стали отдавать предпочтение полетам в бизнес-классе для весенних путешествий

Статистика показывает, что бронирования билетов бизнес-класса увеличились на 50%, преимущественно на международных рейсах, где доля таких бронирований составила 0,64%.

ОАЭ стали наиболее популярным направлением для российских пассажиров в бизнес-классе, занимая 15% от общего количества бронирований за границу. Путешествие из Москвы в Дубай в бизнес-классе весной 2024 года доступно по цене от 63 700 рублей за билет.

Китай занимает второе место по популярности среди направлений для бизнес-класса, а третье место занимает Турция. Внутри страны предпочтения россиян в бизнес-классе совпадают с популярными направлениями эконом-класса, такими как Москва, Сочи и Санкт-Петербург, сообщает Центральная Служба Новостей.