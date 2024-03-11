Мурат Керефов, замглавы Минэка, заявил, что ответственность региональных властей перед бизнесом будет закреплена в законе об инвестиционной деятельности. Это значит, что главы субъектов будут гарантировать неухудшение условий для компаний, запускающих инвестпроекты, пишут "Известия".



Эта гарантия будет содержаться в специальной декларации, которая сейчас носит только рекомендательный характер, и различные трактовки этого документа иногда создают проблемы.

Предприниматели ожидают, что законодательные нововведения помогут ускорить запуск проектов и снизить административную нагрузку. Также это повысит привлекательность регионов для инвестиций.

Поправки планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию. Законодательные изменения позволят ускорить реализацию проектов в регионах, укрепить доверие инвесторов.



Действующее законодательство об инвестициях нуждается в реформировании из-за большого количества устаревших норм, пробелов и противоречий, считают эксперты. Грядущие поправки, в частности, сократят сроки подключения бизнеса к инфраструктуре субъекта и получения им документов. Обновление закона назрело давно, и нововведения могут повысить интерес бизнеса к другим субъектам.