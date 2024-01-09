Из ДНР экскурсионный автобус попал в ДТП на Ставрополье

Автобус с экскурсионной группой из Донецкой Народной Республики (ДНР) столкнулся с грузовиком на территории Ставрополья. В результате происшествия один человек получил небольшие травмы. Глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

ДТП случилось на федеральной автодороге "Кавказ" в районе села Ульяновка. Экскурсионный автобус, возвращавшийся из Нальчика в Донецк, столкнулся с грузовиком "Мерседес". В момент аварии в автобусе находились 44 человека из ДНР, включая пятерых детей. По счастью, обошлось без человеческих жертв, однако один пассажир получил легкие повреждения, ему была предоставлена необходимая помощь.

По данным краевого управления ГИБДД, инцидент произошел около 18:30 на 334-м километре автодороги "Кавказ". По предварительным данным, водитель автобуса при возвращении в правую полосу после обгона столкнулся с движущимся впереди грузовиком "Мерседес-Бенц". У одного из пассажиров отбило два передних зуба. В настоящее время проводится проверка по факту аварии.

Глава округа высказал предположение, что причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия. В этот день на Ставрополье отмечались резкое понижение температуры, дожди и снегопады. Сергиенко подчеркнул, что в случае необходимости оказания помощи, предоставят временное размещение, а также обеспечат питание и воду. Власти округа уже связались с организаторами поездки из Донецка, и в настоящее время решается вопрос о продолжении маршрута группы на другом транспорте.