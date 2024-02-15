В экономике Великобритании наблюдается техническая рецессия, то есть спад в показателях статистики отмечается два квартала подряд. Реальный ВВП Великобритании, по оценкам, упал на 0,3% в IV квартале, согласно данным, опубликованной службой ONS.

При этом с октября по декабрь 2023 года.ВВП снизился на 0,1% относительно предыдущего квартала. За третий и за четвертый кварталы минувшего года экономика государства сократилась в совокупности на 0,5%.

Документ, который озаглавлен: первая квартальная оценка ВВП за период октябрь-декабрь 2023 г. содержит данные о стоимости товаров и услуг в текущих и постоянных ценах для отображения экономических показателей Великобритании, опубликован на сайте Национальная статистическая служба (ONS) Великобритании.